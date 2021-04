Jeux vidéo - Le «Jour sans fin» dans l'espace brille sur PS5

Après un crash magnifiquement mis en scène, une astronaute se retrouve coincée dans une boucle temporelle sur la mystérieuse planète Atropos. Seule et abandonnée, la femme nommée Selene espère s'échapper un jour de ce lieu maudit. Mais à chaque mort, le cycle recommence et les ruines extraterrestres s'agencent différemment ainsi que les objets mis à disposition. On conserve tout de même certains accessoires durement acquis lors de sorties précédentes. Au joueur ensuite de se démener pour aller toujours plus loin tout en récoltant des indices, comme des hologrammes ou des enregistrements audios, pour en apprendre un peu plus sur ce monde chaotique.