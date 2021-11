Birmanie : Le journaliste américain Danny Fenster a été libéré

Détenu depuis mai dernier, le reporter de 37 ans a été libéré par la junte et sera bientôt expulsé du pays.

Il devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition, et encourait pour cela la prison à vie.

«Il est certain qu’il est libéré, mais nous n’avons pas pris contact avec lui et ne pouvons rien dire pour l’instant», a déclaré l’éditeur de Frontier Myanmar, Sonny Swe.

Le régime poursuit une sanglante répression contre ses opposants avec plus de 1200 civils tués et plus de 7000 en détention, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Cette ONG locale signale des cas de tortures, de viols et d’exécutions extrajudiciaires.