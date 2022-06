Amazonie : Le journaliste britannique et l’expert brésilien sont introuvables

Alors qu’ils avaient reçu «des menaces», les deux hommes ont disparu dimanche en Amazonie mais les recherches ne donnent rien pour le moment.

Dom Phillips le 15 novembre 2019 au Brésil. AFP

L’inquiétude montait mardi, deux jours après la disparition dans une région reculée d’Amazonie d’un journaliste britannique et d’un spécialiste brésilien des peuples autochtones, lors d’une expédition qualifiée «d’aventure peu recommandable» par le président Jair Bolsonaro.

Le journaliste indépendant Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du quotidien The Guardian, qui faisait des recherches pour un livre dans la Vallée de Javari, et Bruno Araujo Pereira, 41 ans, spécialiste reconnu des peuples indigènes, n’ont plus été vus depuis dimanche matin.

Ils avaient «reçu des menaces sur le terrain la semaine (précédant) leur disparition», ont révélé dans un communiqué l’Union des organisations indigènes de la Vallée Javari (Univaja) et l’Observatoire pour les droits humains des peuples indigènes isolés et récemment contactés (OPI).

Escalade de violence

La Police fédérale et la Marine ont repris leurs recherches mardi, cette dernière avec un hélicoptère, deux embarcations et un scooter nautique, a rapporté la presse. «Un autre hélicoptère» a été engagé dans les recherches, a indiqué dans l’après-midi la Police fédérale.

Le gouvernement de Brasilia, se disant «très préoccupé», a assuré que la police faisait tout «pour les localiser au plus vite».

Située dans l’ouest de l’Amazonie, près du Pérou, la Vallée de Javari est très difficile d’accès et abrite des tribus souvent totalement isolées. Cette région connaît une escalade de la violence armée en raison de la présence de mineurs, d’orpailleurs et de braconniers.

«Deux personnes dans un bateau, dans une région comme celle-là, complètement sauvage, est une aventure qui n’est pas recommandable. Tout peut arriver», a déclaré le président brésilien dans un entretien accordé à la chaîne Sbt News.

«C’est peut-être un accident, ils ont peut-être été exécutés», a poursuivi Jair Bolsonaro qui «prie Dieu qu’ils soient retrouvés le plus rapidement possible». «Les forces armées travaillent dur dans la région», a-t-il assuré.

«Chaque minute compte»

Selon l’Univaja et l’OPI, les deux hommes ont quitté Atalaia do Norte, dans l’État d’Amazonas, pour interviewer des habitants autour d’une base de la Funai -- l’organisme gouvernemental chargé des peuples autochtones --, et ont rejoint le lac Jaburu vendredi soir. Ils ont pris le chemin du retour dimanche matin, mais ne sont pas revenus comme prévu à Atalaia do Norte.

Ils ont fait un arrêt dans la communauté de Sao Rafael, où Bruno Pereira avait prévu un rendez-vous avec le chef local afin d’évoquer la question des patrouilles indigènes pour combattre les «invasions» de terres, de plus en plus fréquentes sous le gouvernement Bolsonaro.

Le chef local n’arrivant pas, ils ont décidé de rentrer à Atalaia do Norte, à deux heures de bateau. Ils ont été vus pour la dernière fois juste en aval de Sao Rafael.

La police fédérale a confirmé à l’AFP que les deux derniers hommes à avoir vu Phillips et Pereira avaient été interrogés lundi, puis relâchés.

«Chaque minute compte (…) nous appelons les autorités brésiliennes à faire tout leur possible», a imploré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux depuis le Royaume-Uni la sœur du journaliste, Sian Phillips. «Nous savions que c’était un endroit dangereux, mais Dom pensait qu’il était possible de préserver la nature et la vie des peuples indigènes», a-t-elle ajouté.

L’épouse brésilienne du journaliste, Alessandra Sampaio, installée avec lui à Salvador (nord-est), a demandé dans une vidéo diffusée par TV Bahia «une intensification des recherches».

La famille de Pereira a déclaré que «le temps est crucial (…) surtout s’ils sont blessés».

Une quarantaine de journalistes et d’amis de Phillips, qui collaborait aussi au Washington Post, au New York Times et à The Intercept, ont déclaré dans une lettre publiée par O Globo refuser «d’envisager le pire» et ont aussi réclamé une accélération des recherches.

«J’espère qu’ils seront retrouvés et rentreront en paix», a écrit sur les réseaux sociaux l’ex-président Lula da Silva, en postant une photo du journaliste lors d’une interview en 2017.

La Vallée de Javari est l’un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Elle abrite quelque 6300 individus de 26 groupes ethniques, dont 19 sont isolés, d’après l’ONG Instituto Socioambiental.

Bruno Araujo Pereira, qui a longtemps travaillé à la Funai, a régulièrement fait l’objet de menaces, y compris de mort, de la part d’exploitants forestiers et miniers clandestins convoitant des terres indigènes.