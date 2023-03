France: Le journaliste et ex-otage Olivier Dubois reçu par Macron

Le journaliste français Olivier Dubois, otage pendant près de deux ans de jihadistes au Mali, a atterri en France mardi, après sa libération survenue la veille en même temps que celle d’un otage américain retenu pour sa part pendant plus de six ans. Olivier Dubois a été accueilli peu après midi par ses proches et par le président Emmanuel Macron, sur la base aérienne de Villacoublay, au sud-ouest de la capitale.