Royaume-Uni : Le jubilé de la reine va-t-il signer le retour en grâce de Harry et Meghan?

Pour la première fois depuis 2020, le prince et son épouse vont apparaître aux côtés de la famille royale la semaine prochaine. Ce retour pourrait être celui de la réconciliation, selon un expert.

La duchesse et le duc de Sussex ont pris leurs distances avec l’Angleterre et la famille royale depuis qu’ils ont déménagé en Californie. Ce qui leur vaut l’inimitié des Britanniques.

Les célébrations du jubilé de platine d’Elizabeth II, la semaine prochaine à Londres, sont l’occasion pour le prince Harry et son épouse Meghan de faire leur grand retour public au Royaume-Uni mais aussi de renouer des liens distendus avec les Windsor, selon un expert de la royauté. Les 70 ans de règne de la souveraine donneront lieu à la première apparition du duc et de la duchesse de Sussex ensemble aux côtés de membres de la famille royale depuis leur départ en Californie en 2020 et seront scrutés de près.