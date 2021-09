Brésil : Le jugement crucial sur les terres des indigènes attendra

Au Brésil, un des onze juges de la Cour suprême a demandé le temps de la réflexion pour statuer sur les terres des indigènes. Des orpailleurs pourraient en profiter.

La Cour suprême du Brésil a reporté sine die un jugement-clé sur la démarcation de terres indigènes, un des juges ayant demandé plus de temps pour analyser le dossier. Dans ce jugement, les onze magistrats de la haute cour doivent statuer sur la validité du «cadre temporel», accordant des droits aux indigènes seulement sur les terres qu’ils occupaient l’année de la promulgation de la Constitution, en 1988.

Mercredi, il y avait un vote pour et un vote contre quand le juge Alexandre de Moraes a demandé le report, considérant que certains aspects devaient être analysés plus en profondeur. Le jugement devra être repris à une date ultérieure, sans aucun délai fixé, ce qui pourrait repousser la décision finale de la Cour suprême de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Un pour, un contre

Catastrophique pour l’environnement

«Beaucoup de communautés indigènes attendent la démarcation de leurs territoires, ce report du jugement donne plus de temps aux envahisseurs pour exploiter illégalement ces terres», a déploré Eloy Terena, juriste de l’Association des peuples indigènes du Brésil (Apib). De nombreuses terres indigènes subissent des intrusions d’orpailleurs et de trafiquants de bois, avec des conséquences environnementales catastrophiques, comme la pollution des fleuves et la déforestation.