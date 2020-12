Transports publics : Le Jura a défini la marque et l’identité visuelle de ses bus

Les bus rouges et blancs arboreront la marque MOBIJU dès le mois de décembre 2021. Ceci suite à un mise concours pour renforcer l’identité jurassienne de l’offre de transports publics.

Les bus jurassiens se pareront de rouge et de blanc et arboreront la marque MOBIJU dès le mois de décembre 2021. Ces changements interviennent à la suite de la récente mise au concours du réseau de bus qui prévoit de renforcer l’identité jurassienne de l’offre de transports publics.

L’identité visuelle s’articule autour des couleurs rouge et blanche du drapeau jurassien. La marque MOBIJU est une référence à l’offre de mobilité qu’elle désigne et à son identité jurassienne, a précisé vendredi le canton. Ce graphisme sera déclinée sur les véhicules, sur les écriteaux des arrêts et sur les uniformes du personnel.