Coronavirus : Le Jura annonce un allégement des mesures par étapes

Le gouvernement jurassien a dévoilé vendredi un calendrier pour l’allégement des mesures de sécurité sanitaire et propose au Parlement d’octroyer un crédit de 10 millions de francs aux entreprises frappées par la crise.

Les entreprises jurassiennes dont les revenus ne couvrent plus les charges incompressibles en raison du Covid et celles qui veulent innover ou investir pour surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie pourront prétendre à l’obtention d’un soutien. Ces mesures s’ajoutent au dispositif fédéral relatif aux cas de rigueur.

Mesures allégées en plusieurs étapes

Dès le 30 novembre 2020, la pratique du sport sera autorisée (à l’exception des sports de contact entre 12 et 15 ans), de même que les activités culturelles par les enfants et adolescents de moins de 16 ans ainsi que l’éducation physique à l’intérieur dans le secondaire I et II, moyennant le respect des distances ou le port du masque pour le secondaire I et le respect des distances et le port du masque pour le secondaire II.