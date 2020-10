Tourisme : Le Jura bernois enregistre un record de nuitées cet été

Le coronavirus a été une opportunité pour la région avec une fréquentation des hôtels et des campings qui a bondi en juillet et en août.

Les touristes suisses ont adoré parcourir le Jura bernois. La région a enregistré un record de nuitées en juillet et en août. Parmi les destinations les plus prisées figure l'antenne du Chasseral qui culmine à plus de 1600 mètres (archives).

Le Jura bernois a enregistré un record de nuitées cet été en accueillant des visiteurs venus de toute la Suisse. La fréquentation des hôtels et des campings a bondi en juillet et en août. Une partie des activités de loisirs a aussi connu un vif succès.

«Le coronavirus a constitué une opportunité pour le secteur touristique du Jura bernois et les prestataires touristiques», a expliqué le directeur de Jura bernois Tourisme Guillame Davot. Les grands espaces, des hébergements à taille humaine et des prix accessibles expliquent ce succès.

La fréquentation des hôtels a augmenté de 19% en juillet et de 15% en août. Les nuitées en camping ont aussi largement dépassé les statistiques habituelles avec une hausse de 115% en juillet et de 51% en août. «L’objectif est de fidéliser la clientèle», a ajouté Guillaume Davot.

Loisirs très prisés

Une majeure partie des activités de loisirs comme Chez Camille Bloch et le Sikypark a également connu une très forte croissance estivale, estimée entre 10 et 50% malgré les mesures sanitaires. Les touristes en provenance des cantons de Genève, du Tessin, des Grisons et du Valais étaient plus nombreux qu’habituellement.