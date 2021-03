La commune de Moutier se prononcera à nouveau sur son attachement cantonal le 28 mars. Rester Bernoise et renforcer ses liens avec ses voisins, ou rejoindre le Jura. Après un long feuilleton à base de soupçons de fraude et de campagne déloyale, le vote devrait sceller l’avenir de la ville. Pour rappel, la préfecture du Jura bernois avait annulé le résultat en 2017 à cause d’irrégularités dans la tenue du scrutin, et les gouvernements bernois et jurassiens avaient été recadrés pour s’être trop impliqués dans la campagne. Ils resteront silencieux cette fois-ci, promettent-ils.