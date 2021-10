Economie : Le Jura est champion des sociétés fantômes

En Suisse, plus de 200 000 sociétés inactives sont inscrites au registre du commerce. Le canton du Jura présente le pourcentage le plus élevé de ces entreprises.

Il existe exactement 202’115 sociétés fantômes en Suisse, soit 29,3% de toutes les entreprises inscrites au registre du commerce. Une étude de la société CRIF, spécialisée dans les services d’information pour les entreprises et les particuliers, montre qu’en chiffres absolus, la plupart des sociétés fantômes sont domiciliées dans le canton de Zurich (34’419), suivi par ceux de Vaud (20’095) et de Berne (18’468).

Majorité de raisons individuelles

Par secteur, celui des «activités spécialisées, scientifiques et techniques» rassemble la majeure partie des sociétés fantômes (40’968). Il s’agit notamment d’entreprises qui proposent des services de conseil fiscal, d’audit ou de conseil aux entreprises. Viennent ensuite les branches du commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (33’045) et les autres services (14’845).