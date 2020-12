Coronavirus : Le Jura doit renoncer à son statut d’exception

Le nombre de contaminations étant reparti à la hausse ces derniers jours, le canton du Jura explique dans un communiqué qu’il est contraint à appliquer le cadre fédéral.

Les magasins et commerces devront fermer de 19h00 à 6h00 ainsi que les dimanches, les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. Hormis pour les boulangeries et les pharmacies, il n’y aura pas d’exceptions, ajoute le gouvernement.