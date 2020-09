Distinction : Le Jura honore son chirurgien René Prêtre

Doté de 15’000 francs, le Prix des arts, des lettres et des sciences est la distinction la plus prestigieuse du canton du Jura. Elle a été remise mardi.

Le Gouvernement jurassien a remis mardi le Prix des arts, des lettres et des sciences de la République et Canton du Jura à René Prêtre. Le chirurgien cardiaque jurassien est récompensé pour son investissement dans de nombreux projets humanitaires et pour sa contribution au rayonnement du Jura.