Covid-19 : Le Jura ouvre à son tour la vaccination aux enfants dès 5 ans

Les 5-11 ans pourront se faire vacciner le mercredi après-midi, au centre de vaccination de Courtételle, en présence d’un pédiatre.

Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable via la Hotline cantonale de vaccination au 032 420 99 00.

Le canton du Jura proposera, dès la semaine prochaine, une demi-journée dédiée à la vaccination des plus jeunes enfants, soit de 5 à 11 ans, en collaboration avec les pédiatres jurassiens. La vaccination des 5-11 ans démarre aujourd’hui dans le canton de Genève. Elle sera opérationnelle dès samedi dans les cantons de Neuchâtel , Vaud et Fribourg. En Valais , les inscriptions sont ouvertes.

La Commission fédérale de vaccination (CFV) ainsi que de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommandent le vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech (Comirnaty) pour la primo vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. La vaccination de base est effectuée sous forme de deux doses à minimum trois semaines d’intervalle. L’objectif de la vaccination est de protéger les enfants contre la Covid-19, protéger leur entourage et prévenir les effets négatifs indirects des mesures individuelles et collectives, comme l’isolement, la quarantaine ou encore l’exposition fréquente au virus à l’école ou durant les loisirs.

La vaccination des enfants sera proposée le mercredi après-midi au centre de vaccination de Courtételle en présence d’un pédiatre. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable via la Hotline cantonale de vaccination au 032 420 99 00.

Vaccination booster

Au 31 décembre 2021, 15’482 personnes avaient déjà reçu une dose de booster dans le Jura, ce qui représente 43% des personnes éligibles, mais uniquement 21% de la population jurassienne. Avec la propagation du nouveau variant Omicron, la vaccination par le booster est d’autant plus importante pour garantir une protection suffisante contre les formes graves de la maladie, poursuit le canton jurassien, dans son communiqué.

Pour rappel, les directives de mise en quarantaine ont été adaptées depuis le 2 janvier dernier. Elles prévoient dorénavant la mise en quarantaine des personnes en contact avec un cas positif y compris si celles-ci sont vaccinées ou guéries depuis plus de 4 mois. Cette mesure vise à casser les chaînes de transmission du virus.

Actuellement, plusieurs places sont disponibles dans les trois districts pour ceux qui souhaitent recevoir une dose de rappel ou pour toute nouvelle vaccination dès 12 ans. Les rendez-vous peuvent être pris via la Hotline cantonale au 032 420 99 00 ou pour les personnes de plus de 18 ans, via le Guichet virtuel (https://guichet.jura.ch).