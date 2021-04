Coronavirus : Le Jura ouvre la vaccination à sa population dès 16 ans

Le canton étend la vaccination à toute la population à partir de 16 ans dès le 6 mai. Ceci grâce à l’augmentation des livraisons des deux vaccins actuellement approuvés en Suisse.

Bonne nouvelle pour la population jurassienne. Le canton a décidé d’ouvrir la vaccination contre le Covid-19 à tous ses citoyens dès l’âge de 16 ans. Ceci dès le 6 mai prochain. Cette ouverture est rendue possible grâce à l’augmentation des livraisons des vaccins de Moderna et de Pfizer, essentiellement en mai et juin, et un renforcement important du dispositif cantonal, explique le gouvernement dans un communiqué jeudi.