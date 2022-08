Sécheresse : Le Jura tire la sonnette d’alarme face au risque fatal pour les poissons

Il ne fait pas bon être un poisson dans les petits cours d’eau du canton du Jura en ce moment. Dans un communiqué, le canton partage son inquiétude face à l’impact de la sécheresse sur les populations de poissons qui peuplent les affluents en amont des plus grandes rivières. Les débits de l’Allaine, à Boncourt, et de la Birse, à Soyhières, sont au plus bas. Ces mêmes chiffres sont normalement enregistrés plus tard dans la saison. L’évolution de la situation dans les prochaines semaines pourrait être critique et entrainer un danger létal pour plusieurs espèces.