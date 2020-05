Coronavirus

Le Jura veut déconfiner avec parcimonie

Les administrations rouvrent, mais il faut continuer à privilégier le traitement des affaires courantes par voie téléphonique et électronique.

Le Canton de Jura adapte son dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans le cadre de la reprise progressive des activités. Le gouvernement appelle à la poursuite du respect des mesures de protection, alors qu'il déplore six décès sur son territoire.

Une stabilisation du virus est ainsi observée dans le Jura, comme en Suisse. Le nombre de nouveaux cas journaliers stagne depuis dix jours. Le nombre de personnes hospitalisées connaît une baisse constante, avec pour le canton un cumul de 196 cas positifs, six décès et plus de 50 cas considérés comme guéris, avec parfois la nécessité d'une rééducation.