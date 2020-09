Coronavirus : Le Jura veut renforcer le traçage dans les restaurants

Le gouvernement jurassien souhaite instaurer de nouvelles mesures pour la collecte des coordonnées dans les restaurants suite à treize dénonciations pénales concernant des établissements qui ne respectaient pas les mesures de sécurité sanitaire liées au Covid-19.

Le canton du Jura renforce le traçage dans les établissements publics dans sa lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Il veut éviter tout nouveau blocage de l’économie et de la société face à l’évolution incertaine de la situation.

Le plan de protection des restaurants sera renforcé en conséquence. Il devra notamment prévoir la collecte des coordonnées d’une personne par table ou par groupe de personnes. Et ce même si la distance de 1,5 mètre entre les tables est respectée ou si une paroi de séparation entre les tables est installée.

Chaque client à identifier

Dans les lieux où les clients peuvent consommer debout, un dispositif d’identification de chaque client devra désormais être utilisé, a précisé le gouvernement par les voix de Martial Courtet, son président, et de Jacques Gerber, en charge de la santé.

Le téléchargement d’applications disponibles de manière gratuite est recommandé (Swiss Night Pass et Eat’s Me, par exemple). Une attention particulière sera désormais attendue pour garantir une meilleure protection des données. Les listes en libre-service avec les coordonnées de tous les clients ne seront plus autorisées.