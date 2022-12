Belgique : Le jury désigné pour le procès des attentats de 2016 à Bruxelles

Quelque 600 citoyens belges avaient été convoqués comme jurés potentiels mercredi, et 200 d’entre eux ont obtenu d’être dispensés.

Six ans et demi après les faits, le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles s’est ouvert mercredi dans la capitale belge par la formation d’un jury de cour d’assises exceptionnellement fourni pour affronter de longs mois de débats.

Neuf hommes accusés de crimes terroristes, dont Salah Abdeslam, un millier de parties civiles, 36 jurés dont 24 suppléants pour pallier d’éventuelles absences chez les titulaires: ce procès est celui de la démesure à plusieurs titres. La première journée a été entièrement consacrée à la constitution du jury populaire, un objectif atteint à l’issue d’une audience marathon de plus de douze heures, suspendue peu après 23h15.

Quelque 600 citoyens belges avaient été convoqués comme jurés potentiels mercredi, et 200 d’entre eux ont obtenu d’être dispensés. Les 36 appelés à siéger n’ont été tirés au sort qu’après un long défilé à la barre pour que chaque dispensé se justifie.

32 morts

Le matin du 22 mars 2016, deux djihadistes s’étaient fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une grosse heure plus tard dans une station de métro de la capitale belge, causant 32 morts et plusieurs centaines de blessés.