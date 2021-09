Littérature : Le jury du Goncourt éclaboussé par une affaire de conflit d’intérêts

L’Académie qui remet le prestigieux prix littéraire est sous le feu des critiques après la découverte qu’un auteur retenu en lice est le compagnon d’une jurée.

L’Académie Goncourt, qui décerne le plus prestigieux prix littéraire français, est sur la sellette après une première sélection de 16 auteurs dont l’un est le compagnon d’une jurée, cette dernière ayant de plus publiquement étrillé une concurrente.

«La saison des prix littéraires commence à peine, et déjà, la première sélection du Goncourt semble entachée par un problème de conflit d’intérêts. L’un des 16 écrivains sélectionnés n’est autre que le compagnon de l’une des jurées, la romancière Camille Laurens. Les membres du jury le savaient et sont passés outre», a dénoncé mardi la radio publique France Inter sur son site internet.

Le jury du Goncourt a démenti tout conflit d’intérêts après ces révélations sur les liens de Camille Laurens et du philosophe et essayiste François Noudelmann, sélectionné pour «Les Enfants de Cadillac», un récit de la vie de son grand-père et de son père à travers les deux guerres mondiales.