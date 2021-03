Etats-Unis : Le jury est constitué au procès du meurtre de George Floyd

Douze jurés devront se prononcer sur la culpabilité du policier blanc accusé du meurtre de George Floyd. La sélection du jury laisse place aux débats de fond, dans ce procès historique.

Douze jurés et trois remplaçants, dont quatre personnes noires et deux personnes métisses, ont été retenus et une centaine de citoyens écartés, au cours de onze jours d’interrogatoires serrés.