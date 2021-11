Procès Rittenhouse – «Le jury est parvenu au bon verdict: la légitime défense n’est pas illégale»

Procès Rittenhouse : L’acquittement du jeune homme divise les États-Unis

Si Kyle Rittenhouse s’est félicité lors d’une interview télévisée de son acquittement pour «légitime défense», ils étaient nombreux à se réunir partout dans le pays pour dénoncer un verdict trop clément.

Kyle Rittenhouse était jugé pour avoir tué deux hommes de 26 et 36 ans et blessé un troisième, le 23 août 2020 dans la ville de Kenosha.

«Le jury est parvenu au bon verdict: la légitime défense n’est pas illégale (…) Cela a été un parcours difficile mais nous l’avons fait. Nous avons fait le plus dur», a lancé sur Fox News Kyle Rittenhouse, devenu l’égérie d’une partie de la droite américaine.

En avant-goût de cette interview du jeune homme de 18 ans, qui doit passer lundi soir, la chaîne préférée des conservateurs a diffusé des extraits où il apparaît visiblement soulagé, dans une voiture le ramenant du tribunal. D’autres passages s’attardent sur les cauchemars dont Kyle Rittenhouse dit être victime aujourd’hui. Un porte-parole de la famille Rittenhouse, David Hancock, a ensuite déclaré que celle-ci avait été transférée vers un endroit tenu secret. «Ils se portent bien en ce moment, ils sont dans un endroit tenu secret, ils forment une famille et tout le monde est ravi», a-t-il déclaré à la chaîne CBS.

Kyle Rittenhouse était jugé pour avoir tué deux hommes de 26 et 36 ans et blessé un troisième, le 23 août 2020 dans la ville de Kenosha (Wisconsin), avec un fusil semi-automatique AR-15 dont il s’était muni pour sortir avec des groupes armés «protéger» les commerces, lors de manifestations contre le racisme. Il avait plaidé la légitime défense, assurant avoir tiré après avoir été pris en chasse et attaqué par ces trois hommes, tous blancs comme lui.