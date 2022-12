Etats-Unis: Le jus d’oignon, un faux remède révélateur des inégalités d’accès à la santé

États-Unis : Le jus d’oignon, un faux remède révélateur des inégalités d’accès à la santé

«Les oignons ne vont pas faire de mal à quiconque, mais si quelqu’un est malade, il faut qu’il se tourne vers de vrais professionnels de santé», prévient Katrine Wallace, épidémiologiste à l’Université de l’Illinois à Chicago. «Je crains que certains ne vont que boire du jus d’oignon et ne pas vraiment se faire soigner, et ils pourraient alors diffuser le Covid ou la grippe autour d’eux», ajoute-t-elle auprès de l’AFP, alors que ces deux virus se diffusent aux États-Unis en même temps qu’un troisième qui provoque la bronchiolite.

Algorithme

Dans l’une des vidéos les plus virales (2,5 millions de vues), une femme qui s’identifie comme une «enfant de mère Nature» promeut le jus d’oignon et appelle les internautes à laisser fermenter la solution quelques heures pour la rendre plus puissante.

«Les remèdes miracle sont très attractifs, et d’une certaine manière, on pense que plus une solution est douloureuse, plus la magie sera efficace», note Abbie Richards, spécialiste de la désinformation sur TikTok. «Les solutions simples pour les problèmes compliqués fonctionnent souvent bien avec des algorithmes fondés sur l’engagement, comme celui de TikTok, explique-t-elle. Plus encore quand ces solutions sont peu chères et facilement accessibles, alors que les soins reconnus ne le sont pas.»