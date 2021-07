Jval plus intimiste que d’habitude

Festival : Le Jval sera encore plus intimiste que d’habitude

L’open air de Begnins (VD) a dévoilé la programmation de sa 16e édition, du 26 au 28 août 2021. La jauge des spectateurs a été revue à la baisse.

Lancé en 2005, le Jval se présente comme «le plus intime des festivals suisses». Il le sera encore plus cette année. Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’open air a joué la carte de la prudence et réduit sensiblement le nombre de billets qu’il mettra en vente chaque soir: 300 contre 750 lors de la dernière édition en 2019. À signaler que le certificat Covid sera obligatoire, «cela afin de permettre un festival dans une ambiance aussi normale que possible, sans obligation de masque, et avec consommations autorisées partout et debout», ont communiqué les organisateurs.