Alpinisme : Le K2 vaincu en hiver pour la première fois

Le sommet du dernier «8000» encore invaincu en hiver vient d’être atteint par une équipe népalaise. Le K2, situé dans le massif du Karakoram à la frontière sino-pakistanaise, culmine à 8611 mètres, faisant de lui la deuxième plus haute montagne du monde derrière l’Everest.

«Nous l’avons fait!» C’est la joie et le soulagement pour la compagnie Seven Summit Treks qui comptait un grimpeur dans l’équipe ayant atteint le sommet du K2 cet après-midi à 17h00 heure locale (12h00 GMT).

Les dix Népalais avaient prévus de se rassembler juste sous le sommet du K2, situé dans le massif du Karakoram et réputé comme l’une des montagnes les plus dangereuses au monde, pour gravir ensemble les derniers mètres et y planter le drapeau de leur pays.

Une première népalaise

L’hiver, la saison de tous les dangers

Le K2 est soumis en hiver à un vent très violent pouvant atteindre les 200 km/h. Les températures peuvent descendre jusqu’à -60° sur les parties sommitales. En raison de son emplacement géographique – il est le plus au Nord de tous les «8.000» -, la pression atmosphérique y est aussi plus basse et l’air plus rare.