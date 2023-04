Erruption volcanique: le Kamtchatka sous une couche de cendres

via REUTERS

Le service chargé de surveiller les éruptions volcaniques signale que le nuage de cendres s’est répandu sur des centaines de kilomètres au nord et au sud-ouest du Chiveloutch.

Le volcan Chiveloutch, en Extrême-Orient russe, est entré en éruption mardi, projetant un nuage de cendres sur une vaste zone de la péninsule du Kamtchatka et présentant un risque pour les vols aériens, selon les autorités locales.

Le service en charge de surveiller les éruptions volcaniques dans cette région reculée a émis un code rouge pour l’aviation, signalant que le nuage de cendres s’est répandu sur des centaines de kilomètres au nord et au sud-ouest du Chiveloutch. «L’éruption du volcan se poursuit. Des explosions de cendres jusqu’à 15 kilomètres au-dessus du niveau de la mer peuvent se produire à tout moment», a indiqué ce service. «L’activité en cours pourrait affecter les avions internationaux et les avions volant à basse altitude.»

L’agence de presse publique TASS a diffusé une vidéo depuis le sol, montrant un énorme nuage de cendres se répandant sur les forêts avoisinantes et cachant totalement le volcan. Le gouverneur du Kamtchatka, Vladimir Solodov, a indiqué, sur Telegram, que les écoles resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre et que des médecins seraient envoyés pour «visiter chaque maison et chaque appartement». Les autorités locales ont recommandé aux habitants de rester chez eux.