Téléréalité : Le Kardashian préféré des Twittos est…

Une analyse des messages postés sur les membres de la célèbre famille révèle lequel est l’objet du plus grand nombre de commentaires positifs.

Paradoxalement, c’est celui qui apparaît le moins dans «L’incroyable famille Kardashian» qui récolte le plus de tweets positifs, puisqu’il s’agit de Rob Kardashian. Selon l’analyse de OnBuy.com, sur Twitter, 60,75% des messages concernant le frère de Kim sont favorables. Il est suivi par Kourtney (58,02%) et Khloé (57,32%). À l’autre bout, on trouve Caitlyn Jenner, avec 37,61% de tweets positifs.