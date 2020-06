Le Kawasaki du Covid-19 épargne les jeunes blancs

Points communs avec le Kawasaki

Au moment des premières alertes, les médecins avaient noté de nombreuses similitudes avec la maladie de Kawasaki, qui touche surtout les nourrissons et très jeunes enfants et crée une inflammation des vaisseaux sanguins pouvant provoquer des problèmes au coeur. Ces nouvelles données confirment que MIS-C et Kawasaki ont des points communs, mais que le nouveau syndrome atteint généralement des enfants plus âgés, et déclenche des inflammations plus intenses. Le mystère demeure sur la cause du syndrome, que l'on soupçonne liée à une réponse anormale du système immunitaire. L'éclaircir pourrait avoir des implications sur le développement d'un vaccin et les inflammations également observées dans de multiples organes chez les adultes atteints de Covid-19, suggère Michael Levin.