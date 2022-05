Hockey sur glace: Le Kazakhstan se sauve contre l’Italie

Mikhail Rakhmanov et les Kazakhes sont venus à bout de l’Italie (ici le gardien Andreas Bernard Phil Pietroniro).

Les Italiens, eux sans victoire durant ce championnat du monde, sont derniers et relégués. Un résultat logique au regard des résultats kazakhs durant cette compétition. Eux qui ont fait douter la Suisse et le Canada ont définitivement sorti l’Italie en marquant deux buts dans le dernier tiers alors que le score était de 3-2 en leur faveur. Roman Starchenko (44e) et Nikita Mikhailis (47e), le fils du coach, ont brisé les derniers espoirs transalpins.