Migration : Le Kenya ordonne la fermeture de camps de 400’000 réfugiés

Pour le gouvernement kenyan, il n’est plus question de maintenir ouverts les camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma. Les Nations Unies ont 14 jours pour trouver une solution.

Le Kenya a annoncé mercredi son intention de fermer définitivement deux camps de réfugiés qui accueillent plus de 400’000 personnes, affirmant qu’il «n’y a plus de place pour la négociation» quant à leur avenir. Le ministère de l’Intérieur a demandé à l’agence des Nations unies en charge des réfugiés (HCR) de proposer d’ici 14 jours un plan pour la fermeture de Kakuma et de Dadaab, ouverts respectivement il y a 29 et 30 ans.