Humanitaire: Le Kenya prêt à diriger une force multinationale en Haïti

Le Kenya a annoncé samedi qu’il était prêt à prendre la tête d’une force multinationale en Haïti et à déployer 1000 policiers dans ce pays des Caraïbes déchiré par la violence, dans le but de former la police sur place. Sa «proposition de déploiement» nécessite toutefois un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que l’accord des autorités locales, précise le Ministère des affaires étrangères.

Criminalité élevée

Cette semaine, les Etats-Unis ont ordonné au personnel non essentiel et aux familles des fonctionnaires de quitter Haïti «le plus vite possible». Les Etats-Unis déconseillent depuis des mois à leurs citoyens de se rendre en Haïti, en raison des risques d’«enlèvement, de la criminalité, des troubles civils et d'une infrastructure de santé défaillante». Une Américaine et son enfant auraient par ailleurs été kidnappés hier à Port-au-Prince, selon une ONG. L’avis de voyage, qui est régulièrement actualisé par le département d’Etat, recommande un niveau de sécurité 4, soit le niveau le plus élevé en raison des risques encourus.