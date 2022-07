Zurich: Le kérosène pourrait venir à manquer à Kloten

Le chaos ferroviaire européen concerne les huit trains quotidiens qui, en plus de l’essence, du diesel et du mazout, livrent le kérosène dans des wagons-citernes au dépôt de Rümlang, dans le canton de Zurich. De là, une société anonyme indépendante est responsable de l’installation de ravitaillement dite «souterraine» et donc du stockage et de la distribution du kérosène. Elle exploite un pipeline de 5,5 kilomètres de long entre Rümlang et l’aéroport, dans lequel s’écoulent en moyenne 3,5 à 4 millions de litres de kérosène par jour. Aux heures de pointe, les compagnies aériennes peuvent même demander 5,5 millions de litres par jour. Et seul le rail permet d’alimenter le dépôt de Rümlang.