Brian Kemsley était tranquillement assis sur un banc de Manhattan avec sa petite amie quand il a entendu un cri. Au lieu de passer à autre chose, l’Américain de 33 ans a cherché à en savoir plus. Il est alors tombé sur un homme qui essayait d’arracher un bébé à sa mère. Deux hommes étaient déjà en train de s’opposer à l’individu tandis que la femme, qui avait un autre enfant plus âgé avec elle, se cramponnait au pousse-pousse de son plus petit.