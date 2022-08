Alpinisme : Le Kilimandjaro s’équipe d’internet à haut débit

La Tanzanie a installé une ligne sur les pentes du plus haut sommet d’Afrique, pour renforcer la sécurité des porteurs et des grimpeurs lors de leur ascension.

La société publique Tanzania Telecommunications a mis en service mardi une ligne internet haut débit à 3720 mètres d’altitude. Le réseau couvrira d’ici à la fin de l’année le sommet et ses neiges mythiques, à 5895 m. «Dans le passé c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs d’opérer sans internet», a déclaré Nape Nnauye à l’inauguration du service, entouré de responsables gouvernementaux et de touristes.