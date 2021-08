Mine d’or : Le Kirghizistan dénonce un accord avec le Canada

Les autorités du Kirghizistan accusent de «corruption» la société canadienne qui a exploité la mine de Koumtor, plus grande mine d’or du pays.

En 2020, l’exploitation de la mine de Koumtor représentait environ 12,5% du PIB kirghiz, selon Centerra Gold, côté à la Bourse de Toronto. La société canadienne avait admis en mai n’avoir «plus le contrôle de la mine de Koumtor et ne plus pouvoir assurer la sécurité des employés de la mine et de ses activités». Le Kirghizistan a régulièrement accusé Centerra Gold de malhonnêteté dans la gestion de la mine, détenue à plus d’un quart par l’État kirghiz.