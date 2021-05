Asie centrale : Le Kirghizstan appelle à la paix avec le Tadjikistan

Le président du Kirghizstan Sadyr Japarov a appelé dimanche au respect du cessez-le-feu conclu avec le Tadjikistan.

«Aucun des deux camps ne doit permettre une poursuite des affrontements armés!», a lancé Sadyr Japarov. Les deux ex-républiques soviétiques ont signé jeudi une trêve pour mettre fin aux violences. Mais les tirs se sont poursuivis des deux côtés vendredi et samedi, selon Bichkek, poussant à une rencontre des chefs des Comités de sécurité nationale tadjike et kirghize.

Depuis, la trêve a tenu sans incidents, selon Bichkek. Les chefs des Comités de sécurité ont également signé un protocole sur la délimitation de la frontière, sans toutefois en détailler le contenu. Selon Bichkek, les violences ont fait au moins 34 morts côté kirghiz, dont 31 civils, et plus de 120 blessés. Le Tadjikistan, pays autoritaire et fermé, n’a lui quasiment pas communiqué sur son bilan et fait état de seulement deux blessés.