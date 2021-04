Asie : Le Kirghizstan relève son bilan à 13 morts dans des combats avec le Tadjikistan

Les accrochages frontaliers entre les deux pays d’Asie centrale qui se disputent des territoires sont les plus violents depuis des années.

L’affrontement de jeudi entre leurs deux armées a fait craindre qu’il ne dégénère en un conflit plus large. (Photo VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Jeudi après-midi, la diplomatie kirghize avait annoncé que les ministres des Affaires étrangères des deux parties avaient convenu d'»une trêve complète» à partir de 20 heures (15 heures en Suisse) et du «retour de troupes vers leurs précédents lieux de déploiement".

Vendredi matin, dans un communiqué publié par son service d’information d’Etat, le Tadjikistan a abondé, en reconnaissant que les deux parties étaient parvenues «à un accord mutuel pour mettre fin au conflit armé, et retirer le personnel et l’équipement militaire vers les lieux de déploiement permanent».

Quelque 11’500 personnes ont par ailleurs été évacuées à la suite de ces accrochages frontaliers ont annoncé vendredi les autorités du Kirghizstan. Ce sont des habitants de deux districts de la région de Batken qui ont été déplacés, là où les combats étaient les plus intenses. «Ils ont été placés dans des lieux spécialement aménagés (...) ou se sont rendus chez des membres de la famille», ont précisé les autorités dans un communiqué.

Les accrochages qui ont éclaté le long de la frontière entre les deux pays pauvres et montagneux ont été les plus violents depuis des années. L’affrontement de jeudi entre leurs deux armées a fait craindre qu’il ne dégénère en un conflit plus large.