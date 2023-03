Canton de Schaffhouse: Le Klettgau élu paysage de l’année 2023

Petites fleurs, agriculture et oiseaux font bon ménage dans le Klettgau.

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage a désigné le Klettgau, dans le canton de Schaffhouse, comme paysage de l’année 2023. Cette distinction rend hommage au partenariat exemplaire, depuis quarante ans, entre l’agriculture et la protection de la nature au cœur du grenier à blé du canton de Schaffhouse. La Station ornithologique suisse de Sempach ainsi qu’un groupe de paysans labellisé IP-SUISSE se partageront un prix de 10’000 francs. Un hommage particulier est également rendu à l’Office de planification et de protection de la nature du canton de Schaffhouse.