Suisse romande: Le Knie snobe l’Arc jurassien pour des raisons d’infrastructures

Le nouveau chapiteau du Knie. Facebook du Cirque Knie.

Les enjeux de logistiques et d’espace sont notre principal défi et influent sur le choix des villes de notre tournée. Pour les 100 ans de son cirque, en 2019, la famille Knie a investi dans un nouveau chapiteau qui peut accueillir jusqu’à 2340 spectateurs. La nouvelle infrastructure et les équipements techniques nécessitent plus de temps pour le montage et le démontage. Par conséquent, nous sommes contraints de rester plus longtemps dans les villes, de réduire le nombre de lieux de la tournée et avons besoin de très grands espaces pour nous installer». C’est par cette explication que le service de communication de la célèbre famille d’artistes justifie l’absence de dates dans les villes de l’Arc jurassien, en 2023.

La Ville de Neuchâtel avait été informée du choix opéré par l’illustre cirque bien avant l’annonce officielle de sa tournée, lundi. «Les Knie regrettent de ne pas pouvoir s’arrêter chez nous en 2023, mais ils se réjouissent de revenir prochainement», assure Emmanuel Gehrig du service de communication du chef-lieu neuchâtelois. «On a pris acte de leur décision et on va les approcher pour mettre sur pied une rencontre exploratoire en vue de leur tournée 2024», explique le porte-parole. But de cette séance prévue au printemps: préparer au mieux le prochain montage du prestigieux chapiteau sur le littoral neuchâtelois. Dans l’espoir qu’il aura lieu en 2024.

Aucune ville n’est définitivement exclue

En 2019, le Cirque national avait sollicité le soutien des communes-étapes de sa tournée du centenaire. Depuis lors, Bienne, Delémont, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel n’ont pas revu l’ombre du chapiteau le plus connu de Suisse. «Nous n’avons pas tiré un trait sur l’Arc jurassien. Dans la mesure du possible, il nous tient à cœur de visiter les différentes régions de Suisse lors de nos tournées et de nous rendre dans les grandes comme dans les plus petites villes. Il est difficile de prévoir aujourd’hui quand nous reviendrons mais les villes sélectionnées varient d’une tournée à l’autre et aucune n’est définitivement exclue», assure-t-on pourtant du côté de la famille circassienne.