Suisse : Le KOF anticipe toujours un plongeon du PIB

La deuxième vague pèse également sur le marché du travail et le KOF ne s’attend à aucune baisse du taux de chômage avant le second semestre 2021.

Les craintes de faillite ont augmenté

La deuxième vague pèse également sur le marché du travail. Les notifications préalables de chômage partiel en sont la preuve: en novembre, les offices cantonaux de l’emploi ont approuvé le chômage partiel d’environ 626’000 employés, et les chiffres ont encore augmenté par rapport à la fin de l’été. Globalement, le KOF s’attend à ce que l’emploi équivalent temps plein augmente de 0,4% en 2021. Le taux de chômage ne devrait pas baisser à nouveau avant le second semestre de l’année.

Selon une enquête menée en novembre par le KOF auprès des entreprises, la proportion de firmes ayant observé une baisse de le demande des clients et considérant leur existence menacée a augmenté, passant de 8% en octobre à 11%. Les craintes de faillite ont augmenté, en particulier dans la construction, le commerce de détail, les autres services et l’industrie manufacturière.

Evoquant aussi un scénario négatif, dans lequel la pandémie pourrait encore gagner en force au début de l’année prochaine rendant nécessaires des mesures plus drastiques, le KOF anticipe dans ce cas un repli du PIB au 1er trimestre 2021 et une reprise hésitant tout au long de l’an prochain. La croissance ne devrait alors s’inscrire qu’à 0,6%. Le niveau d’avant la crise ne serait atteint qu’un an plus tard que dans le scénario de base, au tournant de l’année 2022/2023.