Le KOF attribue ce recul à l’hôtellerie et aux autres services. Les perspectives de l’industrie de transformation, des services financiers et assurantiels ainsi que de la consommation privée sont également moins favorables que par le passé, ajoute le centre d’études conjoncturelles.

L’industrie de transformation et le bâtiment ne sont guère mieux lotis. L’achat de produits intermédiaires, la situation des affaires, les possibilités d’exportation, les commandes en cours et la production montrent des signes d’affaiblissement. L’électrotechnique, la métallurgie et le textile ainsi que le secteur du papier en particulier ressentent un vent contraire plus vigoureux.