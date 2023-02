Football: Le kop valaisan sans tribune pour le prochain Sion – Saint-Gall

La sanction est enfin tombée, près de trois mois après les événements lors du Sion – Saint-Gall qui s’était déroulé le 12 novembre et qui s’était terminé dans le plus grand désordre, avec des supporters valaisans s’en prenant aux supporters saint-gallois et provoquant leur riposte. La punition: 20 000 francs d’amende aux deux clubs. Et la tribune supporters de Tourbillon qui sera fermée lors du prochain Sion – Saint-Gall, le 25 février.