Balkans: Le Kosovo se dit «ouvert» à de nouvelles élections locales dans le nord

Lors d’une visite à Prague, la ministre kosovare des Affaires étrangères, Donika Gervalla-Schwarz, a déclaré, mardi, que son pays est ouvert à la tenue de nouvelles élections dans quatre municipalités, où la nomination de maires albanais a conduit à des affrontements entre soldats internationaux et minorité serbe.

Belgrade «veut rendre le Kosovo instable»

Elle a accusé le président serbe, Aleksandar Vucic, d’avoir joué un rôle dans les violences récentes, en voulant «rendre le Kosovo instable» et changer «la réalité des Balkans». «Je suis profondément convaincue que cette violence n’est pas liée à ces quatre municipalités ni à ces élections», a-t-elle ajouté.

Violence condamnée

Les Serbes, qui représentent environ 6% de la population du Kosovo, sont restés largement fidèles à Belgrade, en particulier dans le nord, où ils sont majoritaires. Les autorités du Kosovo et de la Serbie ont été sommées de désamorcer les tensions. La minorité serbe du Kosovo a boycotté les élections locales d’avril dans le Nord, permettant aux Albanais ethniques de prendre le contrôle des conseils locaux, malgré une participation de moins de 3,5 pour cent.

«Nous condamnons cette violence et, en même temps, nous montrons que nous sommes ouverts à trouver des moyens, non seulement pour arrêter cette violence maintenant, mais aussi pour prendre des mesures pour prévenir la violence à l’avenir», a déclaré Donika Gervalla-Schwarz.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade et ses alliés, la Chine et la Russie, ne reconnaissent pas cette décision, imités par cinq pays de l’UE – Espagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie et Chypre –.