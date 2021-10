Guerre au Yémen : Le Koweït rappelle à son tour son ambassadeur au Liban

Tout comme l’Arabie saoudite et Bahreïn avant lui, le Koweït a également expulsé le chargé d’Affaires libanais.

Après l’Arabie saoudite et Bahreïn, le Koweït a décidé samedi d’expulser le chargé d’Affaires libanais du pays et de rappeler son ambassadeur à Beyrouth, après des déclarations du ministre libanais de l’Information à propos de la guerre au Yémen.

Dans son communiqué, le ministère explique sa décision par l’«échec» du gouvernement libanais à «répondre aux propos inacceptables et répréhensibles tenus contre le royaume d'Arabie saoudite et le reste des (six pays) du CCG».

«Échec du gouvernement» libanais

Propos portant «atteinte aux efforts de la coalition»

Le petit royaume de Bahreïn a fait de même donnant 48 heures à l’ambassadeur du Liban pour quitter son territoire. Dans une émission télévisée datant du 5 août et diffusée lundi, George Kordahi, actuel ministre libanais de l’Information mais qui n’était à l’époque pas encore membre du gouvernement, avait qualifié «d’absurde» la guerre menée depuis 2015 au Yémen par la coalition militaire en appui du gouvernement, et estimé qu’il était «temps qu’elle s’arrête».

Il avait ajouté que les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, se défendaient «face à une agression extérieure» et que «leurs maisons, leurs villages, leurs mariages et leurs enterrements étaient bombardés» par la coalition. Ryad a estimé que ces propos portaient «atteinte aux efforts de la coalition» et n’étaient «pas en harmonie avec les relations historiques» entre Beyrouth et Ryad.