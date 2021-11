post-Guerre du Golfe : Le Koweït se fait dédommager par l’Irak à hauteur de 490 millions

Trente ans après avoir été envahi par l’armée de Saddam Hussein, le petit pays du Golfe, riche en pétrole, continue à recevoir des réparations de guerre de l’État irakien.

Le 2 août 1990, l’armée irakienne avait déferlé sur l’émirat du Koweït et annexé ce petit territoire riche en pétrole, avant d’en être chassée sept mois plus tard par une coalition internationale conduite par les États-Unis.

Plus de 30 ans après l’invasion irakienne, le Koweït continue de recevoir des réparations de guerre de Bagdad, qui lui a récemment versé 490 millions de dollars, a indiqué l’ambassade irakienne dans ce petit pays du Golfe.

«L’Irak a versé le 26 octobre 490 millions de dollars au Koweït et va travailler au versement des réparations de guerre pour l’année 2022, soit environ 629 millions de dollars (543 millions d’euros)», a affirmé lundi l’ambassade dans un communiqué.

Le 2 août 1990, l’armée irakienne de Saddam Hussein avait déferlé sur l’émirat du Koweït et annexé ce petit territoire riche en pétrole, avant d’en être chassée sept mois plus tard par une coalition internationale conduite par les États-Unis.

50 milliards de dollars versés sur trente ans

Ces 30 dernières années, l’Irak a versé au Koweït 50 milliards de dollars de réparations de guerre. Mais, en difficulté financière en raison de la pandémie et de la chute des prix du pétrole, Bagdad a demandé un délai pour payer les 3,8 milliards de dollars restants.

Les fonds, validés par la Commission de compensation des Nations Unies établie en 1991, proviennent d’une taxe prélevée sur les ventes de pétrole et de produits pétroliers d’Irak. Les compensations sont distribuées à des personnes privées, des sociétés, des organisations gouvernementales et d’autres organisations qui ont subi des pertes directement causées par l’invasion et l’occupation irakiennes.