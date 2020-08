Affaire Navalny Le Kremlin critique les médecins allemands

Les médecins berlinois soignant M. Navalny ont annoncé lundi avoir conclu qu’il avait été empoisonné. Une conclusion qui est vivement critiquée par le gouvernement russe.

Nombreuses causes

«Cette baisse (de cholinestérase) peut avoir de nombreuses causes, notamment la prise de certains médicaments. Il faut établir la cause, et cette cause ni nos médecins ni les Allemands ne l’ont identifiée», a-t-il estimé, soulignant que la Russie serait «reconnaissante» si une substance était découverte en Allemagne.