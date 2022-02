Crise ukrainienne - Le Kremlin douche l’espoir d’un sommet Poutine-Biden

«Extrêmement tendu dans l’Est ukrainien»

Le Kremlin a une nouvelle fois souligné, lundi, que la «situation reste extrêmement tendue» sur le front de l’Est ukrainien, disant être «inquiet». Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés, dimanche, d’être responsables de cette flambée de violences dans un conflit qui a fait plus de 14’000 morts depuis son déclenchement, en 2014, dans la foulée de l’annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie. Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont appelé à intensifier les efforts diplomatiques en vue de la restauration d’un cessez-le-feu. Moscou se défend de tout projet d’invasion de l’Ukraine, mais réclame la promesse que le pays n’intégrera jamais l’Otan et la fin de l’expansion de l’alliance à ses frontières, autant de demandes rejetées par les Occidentaux.