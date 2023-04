Pacifique: Le Kremlin signale la fin des exercices surprises de sa flotte

Dans un communiqué, le ministère précise que plus de 25’000 militaires, 89 avions et hélicoptères, ainsi que 167 navires, dont 12 sous-marins, ont participé à ces manœuvres étalées sur sept jours. Selon le ministère, la flotte s’est entraînée à repousser des frappes aériennes, à détecter et détruire des sous-marins, et à effectuer des tirs de missiles, d’artillerie et de torpilles, lors de manœuvres dans des «zones désignées» des mers du Japon, d’Orkhotsk et de Béring.