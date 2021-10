Covid-19 : Le Kremlin s’inquiète des voyages des Russes pendant la période chômée

Du 30 octobre au 7 novembre, nombreux sont ceux qui pensent partir en vacances, malgré la décision prise par Vladimir Poutine pour briser les chaînes de contamination.

Le Kremlin s’est inquiété, mercredi, de l’explosion des voyages et vacances prévues par les Russes pendant une semaine chômée, décrétée du 30 octobre au 7 novembre, pour lutter contre une vague meurtrière de Covid-19.

Le président Vladimir Poutine a ordonné cette semaine non travaillée pour tenter de rompre les chaînes de contaminations, alors que la situation s’aggrave en Russie depuis plusieurs semaines. Le pays ne cesse de battre de nouveaux records de morts et de cas quotidiens, une hécatombe qui s’explique notamment par un faible taux de vaccination et le respect très aléatoire des mesures de protection.