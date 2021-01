Berlin : Le label du Berghain sort la BO d’un film porno gay

A-Ton, maison de disques du célèbre club berlinois, prévoit de publier le 5 mars 2021 la musique du film X «Bonking Berlin Bastards».

Il est de notoriété publique que la boîte de Berlin, une des plus réputées du monde, flirte souvent avec la culture underground au sens large. Là, la maison de disques du Berghain , A-Ton, a décidé de publier la BO d’un film porno gay sorti en 2001. «Trax» décrit «Bonking Berlin Bastards» comme «un classique de la pornographie punk et underground». Ce vinyle sortira début mars 2021.

Le label a précisé dans un communiqué que la BO avait été composée par le trio de techno punk AeoX et le producteur industriel Rouage. Elle fait la part belle à de la «musique industrielle tonitruante, de la techno étrange, de la noise, de l’ambient ultrastone, du dub improvisé et de l’electro». Voilà qui promet.

Quant au film, il se situe dans le Berlin de 2001. On y suit «un groupe de squatters, de punks et de drag queens alors qu’ils baisent et se baladent dans une ville vide à l’aube d’un nouveau millénaire».